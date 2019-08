Rappresenterà l’Italia al First Global Challenge – il campionato internazionale di Robotica che si terrà in ottobre a Dubai – Hydrocarbot, robot progettato e realizzato dal team dell’Istituto Liceti di Rapallo guidato dal prof. Giovanni Dodero.

Pensato per il porto di Rapallo, Hydrocarbot ha la caratteristica di filtrare l’acqua, trattenendo gli oli e rendendoli riutilizzabili in un secondo momento. È stato premiato nella categoria “Aqua” alle Olimpiadi nazionali di Robotica 2019, promosse dalla Scuola di Robotica.

A Dubai dovrebbero partecipare più di 2.000 ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, in rappresentanza di 193 Paesi, selezionati attraverso competizioni a livello nazionale.

Laura Mastrangelo, consigliere incaricato alla Pubblica Istruzione, annuncia che l’amministrazione comunale intende aiutare i ragazzi del Liceti a partecipare alla competizione. «Con il sindaco Carlo Bagnasco – dice Mastrangelo – da sempre attento ai giovani e alle innovazioni tecnologiche, e con il presidente del consiglio Mentore Campodonico, ci stiamo attivando per verificare la possibilità di un contributo del Comune di Rapallo, per permettere ai nostri ragazzi di partecipare alla sfida internazionale di Dubai. Un caloroso in bocca al lupo per questa straordinaria avventura, che possa essere il punto di partenza per una futura promettente carriera».