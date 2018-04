Carige esce dal premio lettererario di Rapallo per la donna scrittrice, che si avvia alla sua trentaquattresima edizione.

Questa mattina nella sede del Comune di Rapallo si è svolto un incontro tra i rappresentanti dell’amministrazione comunale, il vicesindaco Pier Giorgio Brigati, il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico e il consigliere Walter Cardinali, gli uffici comunali e l’ideatore e coordinatore del “Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice di Rapallo” Pier Antonio Zannoni, per concordare l’edizione numero trentaquattro dello storico premio, prevista per l’estate 2018.

Il bando della 34^ edizione sarà pubblicato nei prossimi giorni, il termine ultimo per la presentazione delle opere è fissato per giovedì 24 maggio 2018. La giuria valuterà le opere iscritte entro la prima quindicina di giorni del mese di luglio e la cerimonia conclusiva sarà presumibilmente sabato 4 agosto nel giardino antistante Villa Tigullio all’interno di Parco Casale, vista l’indisponibilità del lungomare Vittorio Veneto.

«È fondamentale – dichiara Zanoni – che il premio continui il suo cammino per ciò che rappresenta nel panorama nazionale dove ha contributo alla valorizzazione, e spesso alla scoperta, di numerose scrittrici nel panorama nazionale quali Susanna Tamaro, Margaret Mazzantini, Cristina Comencini e Paola Capriolo, solo per fare degli esempi».