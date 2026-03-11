Torna il pessimismo nei mercati finanziari, Borse europee in ribasso, Milano maglia nera

È tornato il pessimismo nei mercati finanziari dopo la schiarita di ieri, dovuta alle dichiarazioni di Donald Trump su una guerra a breve a termine (vedi qui ). Oggi, con Teheran che si dice pronta ad allargare la portata degli attacchi, le Borse europee sono andate in rosso e il prezzo del petrolio è risalito. Milano segna -0,95%, Madrid -0,53%, Francoforte -1,37%, Parigi -0,19%, Londra -0,56%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 72 punti (variazione +8,09%, rendimento Btp 10 anni +3,65%, rendimento Bund 10 anni +2,93%).

Piazza Affari

A Milano tra i pochi titoli in rialzo del listino principale figurano quellli di Mediobanca (+3,13%) e Mps (+1,22%) che si allineano al nuovo concambio in vista della fusione (al netto dei dividendi). In testa Nexi (+2,58%). Positivo anche Eni (+1,99%). In rosso quasi tutto il resto del listino, in coda Diasorin (-6,7%), seguita da Leonardo (-3,23%) e Moncler (-2,82%).

Valute

L’euro scende a 1,1571 dollari (da 1,1644 di ieri in chiusura), il cross dollaro/yen è a 158,80 (da 157,60). L’oro con il contratto spot è a 5.169 dollari l’oncia (-0,4%).

Energia

Riprende a correre il greggio nonostante il maxi-rilascio delle riserve: il Brent di maggio sale del 5,5% a 92,6 dollari al barile, il Wti di aprile si attesta a 87,8 dollari (+5,2%). In rialzo anche il gas ad Amsterdam a 49,9 euro al megawattora (+5%).