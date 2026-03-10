Trump annuncia fine della guerra a breve, Borse europee in forte rialzo

Le dichiarazioni di Donald Trump, che ieri sera ha detto che la guerra con l’Iran finirà molto presto, quelle del segretario alla Difesa, Pete Hegseth, secondo il quale non sarà una guerra infinita, e la discesa del prezzo del petrolio sotto i 90 dollari hanno rilanciato i mercati finanziari, dopo giorni in rosso. Le Borse europee hanno chiuso in netto rialzo. Milano segna +2,67%, Madrid +3,05%, Francoforte +2,39%, Londra +1,59%, Parigi +1,79%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 67 punti (variazione -12,80%, rendimento Btp 10 anni +3,52%, rendimento Bund 10 anni +2,85%).

Piazza Affari

A Milano banche alla riscossa con UniCredit in testa a +5,72%, Mediobanca +5,04%, Mps (+4,95%). Brillanti anche St (+6,62%) e Prysmian (+4,93%) , intonate con il comparto hi tech a livello europeo. In coda Inwit (-1,79%).

Energia

Brusca discesa del prezzo del petrolio, con il Brent a 89,2 dollari al barile (-9,8%) e il Wti a 85,1 dollari (-10%) e di quello del gas (-16,6% a 47 euro al Mwh).

Valute

L’euro scambia a 1,1644 dollari (da 1,1593 di ieri in chiusura) e vale anche 183,5 (da 183,2), mentre il cross dollaro/yen è a 157,6 (da 158,1). In rialzo l’oro, con il contratto spot a 5.231 dollari (+1,9%), e l’argento a 89,6 dollari (+3%).