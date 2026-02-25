Borse europee in netto rialzo, a Milano volano i bancari

Chiusura in netto rialzo per le Borse europee, sostenute dai titoli del comparto materie prime e dai bancari, e in attesa della pubblicazione della trimestrale di Nvidia dopo la chiusura di Wall Street. Le previsioni sui conti del colosso dell’intelligenza artificiale sembrano esssere ottimistiche poiché i titoli tech a Wall Street viaggiano in positivo e in Europa l’euro Stoxx 600 di settore ha chiuso in rialzo del 2,66%. Milano segna +1,11%, Madrid +1,49%, Francoforte +0,76%, Londra +1,18%, Parigi +0,47%, Eurostoxx600 +0,69%,

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 61 punti (variazione -1,13%, rendimento Btp 10 anni +3,32%, rendimento Bund 10 anni +2,71%).

Piazza Affari

A Milano come nelle altre Borse europee le banche, in scia alla revisione al rialzo dei target di Hsbc (Hongkong and Shanghai Banking Corporation), uno dei più grandi gruppi bancari e finanziari del mondo, hanno invertito la rotta che ieri le aveva trascinate al ribasso (vedi qui), Vola Mediobanca (+4,58%) seguita da Mps (+4,27%), Fineco (+3,93%), Nexi (+3,48%). In coda Campari (-5,02%) dopo i dati peggiori delle attese e la revisione al ribasso dei target della britannica Diageo (-12,86% a Londra). In rosso anche la difesa: Leonardo perde il 3,79% dopo la trimestrale, nonostante i conti abbiano superato le guidance 2025.

Valute

Debole il dollaro, con il cross euro/dollaro a 1,18 dollari (+0,24%). Oro spot +1,45% a 5.206 dollari

Energia

Poco variato il petrolio, il future sul Brent è a 70,8 dollari, il future sul Wti a -0,3% a 65,45 dollari. Stabile a 30,9 euro al MWh il gas europeo ad Amsterdam.