Borse europee, chiusura debole, pesa ancora l’incertezza sui dazi

Chiusura debole per le Borse europee,f renate dall’incertezza sulle politiche tariffarie Usa dell’Ue. Milano segna -0,10%, Francoforte -0,02%, Londra -0,04%, Parigi +0,26%
Spread Btp/Bund
Spread Btp/Bund a 61 punti (variazione-0,52%, rendimento Btp 10 anni +3,32%, rendimento Bund 10 anni +2,71%).
Piazza Affari
A Milano brilla Ferrari. Giornata sfavorevole per le banche, in coda al listino principale è finita Pop Sondrio (-2,77%), seguita da Banco Bpm (-2,65%), Bper (-2,54%), Mps (-2,24%).
Valute
Stabile l’euro/dollaro Usa, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,179.
Energia
Il petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta con un calo dello 0,28%.