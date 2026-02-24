Borse europee, chiusura debole, pesa ancora l’incertezza sui dazi

La chiusura dei mercati finanziari, i titoli in evidenza, le valute, lo spread Btp/Bund, i prezzi dell'energia

Di: 1 min.
Borsa orso toro
Borsa

Chiusura debole per le Borse europee,f renate dall’incertezza sulle politiche tariffarie Usa dell’Ue. Milano segna -0,10%, Francoforte -0,02%, Londra -0,04%, Parigi +0,26%

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 61 punti (variazione-0,52%, rendimento Btp 10 anni +3,32%,  rendimento Bund 10 anni +2,71%).

Piazza Affari

A Milano brilla Ferrari. Giornata sfavorevole per le banche, in coda al listino principale è finita Pop Sondrio (-2,77%), seguita da Banco Bpm (-2,65%), Bper (-2,54%), Mps (-2,24%).

Valute

Stabile l’euro/dollaro Usa, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,179.

Energia

Il petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta con un calo dello 0,28%.