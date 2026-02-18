L’accordo commerciale Usa-Giappone, la rinnovata fiducia di Wall Street nei titoli tech e le tensioni geopolitiche che tengono viva l’attenzione sul comparto della difesa hanno spinto le Borse europee, oggi in netto rialzo. Euro Stoxx 50 segna+1,3%, Milano +1,30, Madrid +1,35%, Londra +1,23%, Francoforte +1,12%, Parigi +0,81%.
Spread Btp/Bund
Spread Btp/Bund a 61 punti (variazione -0,26%, rendimento Btp 10 anni +3,35%, rendimento Bund 10 anni +2,74%).
Piazza Affari
A Milano brillano nelle prime posizioni Mediobanca (+5,70%) dopo il via libera al piano che prevede la fusione con Mps (+1,5%) e il delisting di Piazzetta Cuccia, Leonardo (+4,68%) che ha sottoscritto un memorandum of understanding con Indra Group per il mercato della cyber sicurezza, St (+3,86%) in una giornata favorevole ai titoli tech. Bene le banche. In coda Ferrari (-2,58%).
Energia
In rialzo il petrolio, future sul Brent a 69,4 dollari al barile (+3%) e Wti a 64,3 dollari (+3,3%) con le indiscrezioni di Axios su una possibile nuova offensiva degli Usa in Iran. Il gas Ttf risale a 31,4 euro per megawattora (+5,5%).
Valute
Si rafforza il dollaro, l’euro vale 1,1812 dollari (ieri in chiusura a 1,1833), euro/yen a 182,3 e dollaro/yen a 154,3 (da 153,5). L’oro spot torna sui 5.000 dollari a quota 4.994 dollari l’oncia (+2,5%).