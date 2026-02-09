Sono iniziati oggi alla Spezia i lavori per la realizzazione del nuovo campo da basket 3×3 all’interno del parco XXV Aprile, alla Maggiolina, uno dei principali spazi verdi e di aggregazione della città. L’intervento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione dello sport all’aria aperta e della socialità, in particolare per i giovani.

I lavori avranno una durata prevista di circa 90 giorni e l’inaugurazione del nuovo impianto è programmata per la metà della primavera. Il campo, a uso libero, sarà realizzato con pavimentazione sportiva dedicata, dotato di illuminazione, recinzione, sistemi per la raccolta delle acque meteoriche e nuove alberature, integrandosi in modo armonioso nel contesto del parco.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: «Con l’avvio di questo diamo concreta attuazione a un progetto che risponde alle esigenze di una città dinamica e attenta al benessere dei cittadini. Il nuovo campo da basket alla Maggiolina sarà uno spazio di sport, incontro e crescita, pensato soprattutto per i giovani, e conferma l’impegno dell’amministrazione nel potenziamento degli impianti sportivi e nella promozione di uno stile di vita sano».