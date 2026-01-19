La giunta del Comune della Spezia ha approvato questa mattina la delibera che avvia la procedura di riconoscimento della spesa relativa ai lavori di somma urgenza necessari per la messa in sicurezza di una porzione di versante di sottoscarpa lungo via Biancamano, in località Pitelli.

L’intervento si è reso indispensabile a causa del progressivo aggravarsi di un fenomeno franoso ed erosivo, monitorato nel corso del 2025 e ulteriormente peggiorato dopo le intense precipitazioni, in particolare quelle del 2 gennaio 2026. Durante i sopralluoghi sono stati rilevati diversi elementi di criticità: la rottura di una tubazione, la saturazione dei terreni e condizioni di instabilità con elevato rischio di evoluzione in caso di ulteriori piogge, con potenziali ripercussioni su infrastrutture, aree abitate e terreni privati.

Per garantire la pubblica incolumità e bloccare il movimento franoso, l’amministrazione comunale ha attivato la procedura di somma urgenza prevista dalla normativa.

Le opere previste comprendono la pulizia della vegetazione infestante, la posa di circa 60 gabbionate per la ricostruzione e stabilizzazione del pendio, l’installazione di una nuova tubazione per la corretta regimazione delle acque e il miglioramento complessivo del sistema di drenaggio meteorico della zona.

L’intervento ha un costo complessivo di 107.360 euro finanziato tramite prelevamento dal fondo di riserva ordinario del bilancio comunale