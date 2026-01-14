Nel borgo di Marola alla Spezia, come programmato, domani giovedì 15 gennaio inizieranno i lavori per la posa della nuova rete dell’acquedotto. L’intervento rientra nel programma di riqualificazione della rete idrica che serve la città e i quartieri, e in questo caso riguarda la sostituzione della tubazione presente nel centro storico della frazione.

Il cantiere, realizzato da Acam per conto della Provincia nell’ambito delle opere finanziate dal Pnrr, interesserà via Mori e occuperà l’intera sede stradale per circa 25 giorni. Per garantire l’accesso al centro storico sarà istituito un senso unico alternato su via Mattana, regolato in alcuni tratti da semaforo. Nell’area del cantiere sarà comunque consentito il transito pedonale. La scelta di attivare il senso unico alternato su via Mattana, strada interna a traffico locale, è stata adottata per mantenere gli stalli di sosta. Compatibilmente con l’avanzamento dei lavori sarà garantito anche l’accesso ai parcheggi privati di via Mori.

Nei prossimi tre giorni verrà posta la nuova segnaletica viaria e verrà organizzato il cantiere, mentre da lunedì inizierà la chiusura vera e propria del tratto di via Mori con l’attivazione del senso unico alternato su via Mattana

Questa mattina è stata emessa l’ordinanza che, dal 15/01/2026 al 15/02/2026, prevede i seguenti provvedimenti:

Divieto di fermata (eccetto mezzi d’opera) lungo via Mori, nel tratto tra viale Fieschi e via Mattana, su entrambi i lati.

Divieto di fermata in via Mattana:

dal Cimitero per 30 m in direzione via Mori, lato mare (stalli in linea);

dal civico 10 per 50 m in direzione Cimitero, con spazio di attesa per il senso unico alternato.

Divieto di transito (eccetto mezzi d’opera) lungo via Mori, nel tratto tra viale Fieschi e via Mattana.

Doppio senso di circolazione su via Mattana, nel tratto tra Via Caporacca e Via Mori.

Limite di velocità 30 km/h su via Mattana, nel tratto tra via Caporacca e via Mori, in entrambi i sensi.

Divieto di sorpasso su via Mattana, nello stesso tratto.

Installazione di impianto semaforico per regolare il senso Sulle strade interessate sono state posizionate cartellonistiche di senso unico alternato su via Mattana, nel tratto tra l’entrata del Cimitero e per 100 m in direzione monte.

Intanto proseguono regolarmente gli altri cantieri previsti dal programma Pnrr, senza costi per gli utenti, per la realizzazione della nuova rete idrica secondo i cronoprogrammi stabiliti. Si tratta di lavori fondamentali per installare tubazioni ad alta pressione, che garantiranno una migliore distribuzione dell’acqua potabile e ridurranno le perdite, causa di sprechi e maggiori costi in bolletta.

Nei prossimi giorni, dopo le opere preparatorie, partirà anche l’ultimo cantiere del programma, in viale San Bartolomeo all’altezza di Fossamastra. Saranno comunicate le tempistiche e le modifiche alla viabilità.