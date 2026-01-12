I parcheggi, gestiti dalla società partecipata Mediaterraneo, si confermano una voce importante per le entrate del Comune di Sestri Levante. I dati ufficiali relativi al periodo gennaio – dicembre 2025 indicano un incasso complessivo di 1.633.651 euro, in aumento rispetto al 2024.

La quota principale proviene dai parcheggi a raso, che hanno prodotto 1.584.556 euro, con un incremento di 18.786 euro rispetto all’anno precedente. A questi si aggiungono 43.500 euro derivanti dai parcheggi bus (attivi da aprile a ottobre), in crescita di 26.600 euro sul 2024 (nel periodo giugno-settembre), e 5.595 euro dagli abbonamenti.

Ma il dato che fotografa in modo più netto il cambio di passo nella gestione è quello relativo ai controlli, tecnicamente definiti “preavvisi di accertamento”. Nel 2023 erano stati 33; nel 2024 sono saliti a oltre mille; nel 2025 hanno raggiunto i circa 1700. Un aumento che evidenzia il miglioramento della gestione a cominciare dall’attività di verifica.

«La riorganizzazione di Mediaterraneo – commenta il vicesindaco e assessore al Bilancio Sandro Muzio – sta dando i suoi frutti e questi dati ne sono un esempio. L’aumento degli incassi è certamente legato a una presenza costante di visitatori e a un apprezzamento crescente per Sestri Levante, ma soprattutto è il risultato di una migliore organizzazione del sistema dei parcheggi, grazie a un controllo più capillare, efficiente e strutturato. Ringrazio tutti gli operatori di Mediaterraneo a cominciare dall’amministratore unico per il lavoro svolto».