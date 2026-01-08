L’amministrazione comunale di Rapallo prosegue nel percorso di riqualificazione e messa in sicurezza dei plessi scolastici cittadini. Con una recente determina dirigenziale, l’ente ha ufficialmente preso atto del Certificato di Regolare Esecuzione relativo agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio.

L’operazione, che ha interessato diversi edifici scolastici del territorio, si è conclusa positivamente sotto la supervisione del responsabile unico del progetto, l’arch. Paolo Bertolino, e del direttore dei Lavori, l’arch. Matteo Fazio. I lavori sono stati affidati ed eseguiti dalla ditta Pagliuso Costruzioni srl, che ha portato a termine sia l’appalto principale sia le successive varianti necessarie per il perfetto adeguamento degli immobili.

L’intervento ha richiesto un investimento complessivo di 220.000 euro, finanziati attingendo a diverse fonti, tra cui oneri di urbanizzazione e avanzi vincolati. Con questo atto formale, il Comune dispone ora la liquidazione finale di circa 71.000 euro a saldo delle prestazioni effettuate.