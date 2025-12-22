Il Gruppo Grendi, da fine ottobre parte del movimento internazionale B Corp, chiude il 2025 con la conferma dell’ingresso di una nuova nave in flotta con contratto time charter di 5 anni. Da giugno, entrerà in servizio la nuova unità Ro-Ro realizzata dai cantieri Visentini che porta a cinque le navi del gruppo di logistica integrata per il prossimo anno. Il nome del nuovo traghetto sarà scelto con una votazione online tra i dipendenti, i fornitori e i clienti come avvenuto con le navi Rosa dei Venti, Grendi Futura e Grendi Star. La nuova unità è dotata dei più moderni sistemi per l’efficienza dei consumi, con bandiera ed equipaggio europeo.

Per Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi, «Il potenziamento della flotta con questa quinta nave ci consente di consolidare il nostro modello operativo ed incrementare la capacità di stiva della flotta Ro-Ro sulle linee nazionali e internazionali, e di garantire al tempo stesso anche maggiore efficienza, affidabilità e flessibilità nel servizio offerto ai nostri clienti. Inoltre, le caratteristiche della nuova unità operativa confermano il nostro impegno verso un modello di trasporto Ro-Ro sempre più efficiente e sostenibile».

Adibita al trasporto di rimorchi, rotabili, auto, container e project cargo, la nuova unità sarà dotata di scrubber e pronta all’utilizzo di metanolo e cold ironing in porto ovvero pronta per l’alimentazione elettrica da terra.

Caratteristiche tecniche della nuova nave

Lunghezza totale 204 m

Larghezza: 26 m

Stazza lorda: 13.400 Ton

Capacità di carico 3000 m lineari (952 teu)

Costruzione 2026 – Cantieri Visentini

Velocità di crociera: 21 nodi