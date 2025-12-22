Sarà attivo dal 17 marzo al 30 aprile il bando da 3 milioni di euro per le infrastrutture di ricerca pubbliche e private liguri, che operano nell’ambito delle aree d’interesse della Smart Specialisation Strategy (S3) regionale.

«La Liguria presenta un ecosistema di ricerca solido e altamente qualificato – sottolinea il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Con questo nuovo strumento andiamo a favorire il trasferimento tecnologico, facilitando l’accesso delle imprese alle infrastrutture di ricerca regionali».

La misura, rientrante nell’azione 1.1.1 del Pr Fesr 2021-2027, consente ai soggetti gestori delle infrastrutture di ricerca regionali di accedere a contributi a fondo perduto a copertura fino al 50% degli investimenti effettuati, e per un importo massimo concedibile di 400 mila euro, per interventi materiali (acquisto macchinari, attrezzature, lavori di adeguamento) e immateriali (spese per brevetti, licenze, software).

Le domande saranno presentabili sul sistema “Bandi On Line” di Filse dal 17 marzo al 30 aprile. Dal 2 marzo il bando sarà consultabile in modalità offline. Il pre-requisito per l’ammissibilità delle proposte progettuali è la correlazione tra l’investimento proposto e l’effettivo fabbisogno del tessuto imprenditoriale.