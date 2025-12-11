Redelfi ha ricevuto il premio Best Performance 2025 in occasione degli AssoNEXT Awards nella sede di Borsa Italiana.

Questo riconoscimento, ottenuto per la seconda volta dopo il premio ricevuto nel 2023 − si legge nella nota della società − conferma l’apprezzamento del mercato per il modello di business e per il percorso di crescita intrapreso in questi anni. Redelfi ha consolidato la propria posizione nel settore delle infrastrutture energetiche, sviluppando progetti innovativi e sostenibili, in particolare Battery Energy Storage System stand alone (Bess), con un’attenzione particolare alla creazione di valore per gli investitori e per le comunità in cui opera. La quotazione sul segmento Euronext Growth Milan ha consentito di accelerare la crescita, rafforzare la governance e consolidare la fiducia degli investitori.

Il premio rappresenta un’ulteriore spinta a proseguire con determinazione il proprio sviluppo, guardando al futuro certi che i risultati raggiunti rappresentino la prosecuzione di un percorso di crescita che condividiamo con i nostri investitori, i nostri partner e tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita di Redelfi.

Davide Sommariva, presidente del cda di Redelfi spa, dichiara: «Ottenere nuovamente il riconoscimento Best Performance per il titolo Redelfi agli AssoNEXT Awards 2025, dopo averlo ricevuto anche nel 2023, è, per noi, motivo di grande orgoglio e conferma il valore del percorso intrapreso. Questo premio non rappresenta solo la celebrazione di un risultato borsistico, ma il successo collettivo di un team che ha creduto nella nostra visione. La performance del titolo riflette la solidità del nostro modello di business e la coerenza della strategia industriale. Soprattutto, testimonia la fiducia del mercato, che ci riconosce trasparenza, serietà e una prospettiva di lungo periodo».

Redelfi, quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha sede operativa a Genova ed è impegnata nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per favorire la transizione energetica.