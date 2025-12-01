In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, il ministero della Cultura rinnova il proprio impegno a promuovere l’inclusione e la piena accessibilità del patrimonio culturale nazionale.

Anche in Liguria sono in programma iniziative diffuse nei musei, nei parchi archeologici, negli archivi e nelle biblioteche statali, che per tutto il mese di dicembre proporranno attività dedicate all’accessibilità e alla mediazione inclusiva.

Questo impegno per l’accessibilità si inserisce in un percorso strutturale già avviato, rafforzato dalla linea di investimento del Pnrr dedicata alla rimozione delle barriere fisiche, sensoriali e cognitive grazie alla quale sono attivi oltre 1100 interventi in istituti culturali pubblici e privati in tutta Italia, per rendere i luoghi della cultura realmente accoglienti e inclusivi.

Si ricorda inoltre che le persone con disabilità e i loro accompagnatori hanno diritto all’ingresso gratuito ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali.

Eventi a Genova

Inclusione Reale

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, lo Spoke 1 dell’ecosistema per l’innovazione Robotics and AI for Socio-economic Empowerment (RAISE) ha organizzato l’evento “Inclusione Reale: quando la casa diventa museo e il museo torna a essere casa”, che si terrà mercoledì 3 dicembre a Palazzo Reale di Genova (Via Balbi 10).

L’iniziativa presenta una selezione di tecnologie intelligenti per la fruizione inclusiva di esperienze culturali in ambiente urbano. Le tecnologie sono realizzate da Cnr, centro di ricerca Casa Paganini – InfoMus dell’Università di Genova, Ett e dagli studenti del corso di laurea magistrale in Digital Humanities – Interactive Systems and Digital Media (Acw). L’evento esplora nuove modalità di relazione tra persone e luoghi culturali, mostrando come le tecnologie digitali possano favorire processi inclusivi, percorsi personalizzati e forme innovative di esperienza museale e cittadina.

L’evento è organizzato dallo Spoke 1 dell’ecosistema per l’innovazione RAISE, finanziato dal Pnrr per mettere in rete ricerca, imprese e istituzioni allo scopo di sviluppare soluzioni digitali e servizi innovativi volti a migliorare l’accessibilità, la qualità della vita e la fruizione degli spazi urbani.

A chi è rivolto l’evento?

Rappresentanti delle istituzioni, di musei ed istituzioni culturali.

Rappresentanti di imprese attive nei settori della cultura, dell’inclusione, della robotica e delle tecnologie intelligenti.

Ricercatori e docenti di università, enti di ricerca pubblici e privati, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, attivi in particolare nell’ambito della fruizione culturale, dell’inclusione sociale e delle smart cities.

Rappresentanti di enti del terzo settore, che sviluppano attività culturali e di inclusione sociale.

Studenti del corso di laurea magistrale Digital Humanities – Interactive Systems and Digital Media

Studenti triennali e magistrali, studenti di dottorato, interessati al tema dell’inclusione culturale e delle tecnologie interattive

Pubblico generale curioso di sperimentare nuovi linguaggi digitali applicati al patrimonio culturale

Programma della giornata:

9.30 – 16.30: esperienza libera delle tecnologie

16.30 – 17.30: visita guidata a cura degli studenti coinvolti nel progetto

17.30 – 18.30: workshop con presentazione dell’ecosistema Raise e approfondimento delle tecnologie da parte degli autori.

L’evento è compreso nel biglietto di ingresso al museo. La tariffa ordinaria è di 12 euro e consente l’accesso a Palazzo Reale, alla mostra “San Giorgio. Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova” e Palazzo Spinola (quest’ultimo visitabile anche in una giornata differente, entro un anno). È prevista una tariffa ridotta di 2 € per i cittadini dell’Unione Europea tra i 18 e i 25 anni.

Inoltre, l’ingresso è gratuito per i minori di 18 anni, per i possessori della Disability Card (con estensione all’accompagnatore quando indicato), per i titolari della card annuale MNG, della Card Insegnanti 2024–2025 e per i possessori del pass “Gaslini va al museo”.

Storie di vita, non di limiti alla Biblioteca Universitaria

La Biblioteca Universitaria di Genova ospiterà l’incontro “Storie di vita, non di limiti” organizzato dall’associazione Dispa Aps (Disa Aps – Genova Solving for All).

Una giornata per ascoltare storie vere, abbattere barriere invisibili e mettere al centro le persone, non le etichette.

Un momento di comunità in cui il limite lascia spazio alla possibilità, alla relazione e al valore umano che ciascuno porta con sé.