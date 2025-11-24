Ireti comunica che per consentire le attività di riparazione di un danno causato da terzi alla condotta di distribuzione primaria della rete acqua potabile del ponente genovese, si renderà necessaria un’interruzione della fornitura idrica per la giornata di mercoledì 26 novembre 2025 dalle ore 08:00 alle ore 20:00 che interesserà le utenze del Comune di Genova nella parte bassa dei quartieri di Sestri Ponente e Pegli, indicativamente tra il civ. 46 di via Giacomo Puccini e via Pegli (loc. Risveglio).

A causa della complessità dell’intervento, sono probabili abbassamenti di pressione, mancanza acqua e fenomeni di intorbidimento transitori anche alle parti superiori dei quartieri di Pegli e Sestri e nelle zone limitrofe ad essi.

Ireti raccomanda, anche dove nelle zone indicate non si verifichi alcuna interruzione di fornitura, di utilizzare l’acqua solo per motivi di prima necessità per l’intera giornata di mercoledì 26 novembre.

In caso di condizioni meteo avverse o per causa di forza maggiore le lavorazioni potranno essere posticipate alla giornata successiva con medesimo orario.

Sarà prevista l’attivazione del servizio sostitutivo con n. 3 autobotti in stazionamento presso: