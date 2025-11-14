Inizieranno lunedì 17 novembre a Chiavari i nuovi lavori di asfaltatura programmati dal Comune, per un importo di circa 550 mila euro. Il primo intervento interesserà via Trieste fino all’incrocio con via Tripoli. Per consentire l’allestimento del cantiere e le operazioni, il transito veicolare sarà interdetto.
I lavori proseguiranno poi in altre aree della città tra cui via Entella, corso Lima, viale A. E. Devoto, via Piacenza, via Aurelia, oltre ad altri tratti che verranno individuati progressivamente.
Nelle zone interessate vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli. La circolazione potrà essere interdetta o regolata a senso unico alternato tramite semafori temporanei o movieri, in base alle esigenze operative.
«Con questo nuovo cronoprogramma proseguiamo il percorso di manutenzione della rete stradale cittadina. Questi interventi sono necessari per garantire strade più sicure e più funzionali» commenta l’assessore alla mautenzione, Paolo Garibaldi.
