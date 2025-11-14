Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale nella settimana tra il 14 e il 20 novembre a Genova, e nei periodi immediatamente successivi, oltre a quanto già annunciato per Sampierdarena relativamente ai lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno (chiusura di alcune strade per l’immissione in lungomare Canepa direzione Ponente) e al progetto dei 4 Assi di Forza del trasporto pubblico locale (parziale soppressione corsie riservate ai bus tra via di Francia e piazza Niccolò Barabino), il Comune segnala in particolare:

1) Nelle notti tra il 14 e il 17 novembre, cambia la viabilità in via Pra’ e via alle Sorgenti Sulfuree per i lavori di riassetto del sistema di accesso al bacino portuale

2) Fino al 5 dicembre definiti i provvedimenti per la zona tra via XXV Aprile, piazza De Ferrari e via Vernazza relativamente ai lavori per il progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale

3) Dal 17 al 29 novembre lavori notturni di rinnovamento della filovia tra piazza Portello e via Roma

4) Fino al 19 novembre, in via alle Sorgenti Sulfuree, cambia la viabilità per le opere propedeutiche all’esecuzione di lavori sul soprastante viadotto autostradale.

Inoltre, sottolinea che la chiusura alla circolazione in via Scarsellini, nel segmento di collegamento tra l’accesso all’area di sosta “Torri Piane” e l’intersezione con via Pietro Chiesa, per l’immissione in Lungomare Canepa direzione Ponente, scatterà alle ore 21.00 di martedì 18 novembre e non, come precedentemente comunicato, mercoledì 19 novembre.

Nel dettaglio:

1) VIA PRA’ E VIA ALLE SORGENTI SULFUREE – LAVORI RIASSETTO VIABILITÀ PORTUALE

Nelle notti dal 14 al 17 novembre, per lavori di riassetto del sistema di accesso alle aree operative del Bacino portuale di Voltri, entreranno in vigore a Pra’, nei sottoelencati tratti stradali e nelle finestre temporali indicate, le seguenti disposizioni di viabilità:

Dalle ore 23.00 di venerdì 14 novembre alle ore 7.00 di sabato 15 novembre

Dalle ore 21.00 di sabato 15 novembre alle ore 7.00 di domenica 16 novembre

Dalle ore 20.00 di domenica 16 novembre alle ore 3.00 di lunedì 17 novembre

– via Pra’, nel tratto compreso tra il civico 63 e la rampa di ingresso al casello Autostradale di Genova Pra’:

1. divieto di transito pedonale;

2. divieto di transito veicolare fatta eccezione per i mezzi di soccorso che potranno transitare all’interno dell’area di cantiere coadiuvati da idonei movieri.

– via Pra’, nel tratto compreso tra il civico 63 e via alla Stazione di Voltri:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare per la direzione levante, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e per i veicoli diretti e/o provenienti dalle strade laterali, dalle proprietà carrabili autorizzate e dai civici presenti nel segmento stradale in oggetto, il cui transito sarà regolato da idonei movieri e/o agenti di Polizia Locale.

– via alle Sorgenti Sulfuree:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata, fatta eccezione per i mezzi di TPL, nell’area ex-capolinea ubicata all’altezza di via Diano Marina.

Per chi proviene da Levante e deve proseguire lungo l’Aurelia in direzione Ponente e viceversa, il percorso alternativo è: via alle Sorgenti Sulfuree, via Cravasco e via Ventimiglia.

Clicca qui per conoscere le contestuali variazioni alle linee AMT.

2) VIA XXV APRILE-PIAZZA DE FERRARI – LAVORI PROGETTO 4 ASSI TPL

Fino al 5 dicembre, per i lavori di realizzazione del cavidotto di via XXV Aprile nel quadro del progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati segmenti stradali sono istituiti i seguenti provvedimenti:

FASE 5.2

– via XXV Aprile:

limite massimo di velocità di 30 km/h

– piazza De Ferrari, nel tratto compreso tra via Ettore Vernazza e via XXV Aprile:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. senso unico di marcia per la direzione ponente-monte

3. transito veicolare consentito alla generalità dell’utenza con accesso da via Ettore

Vernazza

4. obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita da vico Falamonica.

3) VIA ROMA, PIAZZA CORVETTO, GALLERIA NINO BIXIO, PIAZZA DEL PORTELLO – LAVORI NOTTURNI DI RINNOVAMENTO FILOVIA

Dal 17 al 29 novembre, nella fascia oraria 21.00/5.00, per lavori notturni di rinnovamento del filo di contatto e della componentistica della filovia, nei sottoelencati tratti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– via Roma:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. circolazione veicolare e pedonale regolate da idonei movieri.

– piazza Corvetto:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. circolazione veicolare e pedonale regolate da idonei movieri.

– galleria Nino Bixio:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h.

– piazza del Portello:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. circolazione veicolare e pedonale regolate da idonei movieri.

4) VIA ALLE SORGENTI SULFUREE – OPERE PROPEDEUTICHE LAVORI SU VIADOTTO

Fino al 19 novembre in via alle Sorgenti Sulfuree, nel tratto compreso tra il palo della pubblica illuminazione n°M5 e la Via Diano Marina, per i lavori propedeutici all’esecuzione di lavori strutturali sul viadotto autostradale soprastante sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di circolazione veicolare e pedonale nel fornice di levante

3. senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico nel fornice di ponente.

Sul sito istituzionale del Comune di Genova è possibile consultare i principali cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale, suddivisi per Municipio.