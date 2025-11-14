In arrivo ad Amt altri 14,3 milioni di euro di risorse statali per sostenere gli ultimi mesi del 2025. Lo ha detto il presidente Marco Bucci al termine di un vertice con il vicesindaco di Genova e assessore al Bilancio e alle Società partecipate Alessandro Terrile che si è svolto ieri sera, 13 novembre. Lo riporta l’Ansa.

«Ci siamo accordati – ha dichiarato Bucci – e abbiamo trovato le risorse aggiuntive da dare a Amt che saranno 14,3 milioni di euro (che si aggiungono ai 91,7 milioni già erogati quest’anno) che serviranno per coprire i fabbisogni degli ultimi giorni di novembre e di tutto il mese di dicembre. Se questi soldi non arrivassero entro la prima settimana di dicembre li anticiperemo noi come Regione Liguria».

Le risorse in arrivo ad Amt per l’anno corrente si aggiungono ai 91,7 milioni di euro provenienti dal fondo nazionale trasporti e già erogati dalla Regione Liguria all’azienda di tpl.

«Questi soldi – ha spiegato Terrile – serviranno per coprire le spese correnti fino a fine anno e pagare anche la rata mensile dei fornitori».

Per quanto riguarda le ipotesi sul futuro dell’azienda di trasporto pubblico locale ha aggiunto che “non siamo contrari all’entrata di Regione Liguria nell’azionariato di Amt. Possiamo dire che questo ingresso potrebbe preludere non solo all’inserimento del capitale ma anche a una gestione regionale del trasporto pubblico. Dobbiamo aspettare l’incontro del 28 novembre per l’apertura della composizione negoziata della crisi. Ma da parte nostra c’è apertura, vedremo cosa si potrà fare”.