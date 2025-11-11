L’ottimismo per la fine imminente dello shutdown negli Usa ha messo da parte le preoccupazioni circa una possibile bolla AI e le Borse europee hanno consolidato il trend rialzista di ieri , mentre Wall Street procede in direzione contraria. Milano segna +1,24%, Madrid +1,27%, Parigi +1,25%, Francoforte +0,53%, Londra +1,15%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 74 punti (variazione +0,77%, rendimento Btp 10 anni +3,40%, rendimento Bund 10 anni +2,66%).

Piazza Affari

A Milano guida il listino principale Brunello Cucinelli (+5,34%) in una giornata favorevole al settore del lusso in scia alle ipotesi di nuove aperture di Lvmh (+2,5% a Parigi) in Cina. Seguono Stellantis (+4,13%), Saipem (+3,94%), Recordati (+3,67%), intonato con il proprio comparto. Tonfo di Inwit (-11,76%, dopo l’abbassamento della guidance al 2030 e il downgrade a neutral di JPMorgan. In ribasso anche anche Leonardo (-1,67%) e Lottomatica (-1,37,%), che sconta i realizzi i realizzi dopo il rally di ieri.

Energia

In rialzo il petrolio con il Brent sui 65 dollari al barile (+1,5%) e il Wti sui 61 dollari (+1,4%). Poco variato il gas a 31,17 euro (+0,3%) sulla piattaforma di Amsterdam.

Valute

Euro/dollaro a 1,593 (da 1,156 in avvio e 1,54 ieri in chiusura), euro/yen a 178,5 (da 178,4 e 177,7) e dollaro/yen sui 154 (da 154,3 e 153,9). L’oro spot si attesta a 4.106 dollari l’oncia (-0,2%), il Bitcoin scende del 2,6% 103.260 dollari.