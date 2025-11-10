L’iniziativa di pulizia dei sentieri e delle aree verdi intorno a Campiglia (Sp), organizzata da quattro aziende del territorio spezzino – Euroguarco, Fluid Global Solutions, Gesta e Rimorchiatori Riuniti Spezzini – ha riscosso successo, testimoniato dalla partecipazione di oltre 50 volontari.

L’evento ha permesso di raccogliere rifiuti che stavano contribuendo alla compromissione dell’ecosistema: plastica, materiali ingombranti, mozziconi e altri micro-rifiuti sono stati rimossi grazie all’aiuto dei partecipanti, dimostrando la fondamentale importanza del contributo di tutti per la salvaguardia del territorio. Ogni azione individuale consapevole, anche piccola, contribuisce a costruire un futuro più sostenibile.

Questa iniziativa si inserisce all’interno dell’Obiettivo 15 dell’Agenda ONU 2030 – La vita sulla Terra – che mira a proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri.

“Il nostro impegno per l’ambiente non si ferma qui: vogliamo continuare a promuovere iniziative che sensibilizzino la comunità e contribuiscano a preservare le bellezze naturali del nostro territorio − hanno dichiarato congiuntamente i rappresentanti di Euroguarco, Fluid Global Solutions, Gesta e Rimorchiatori Riuniti Spezzini − siamo orgogliosi della straordinaria adesione a questa giornata, segno di una crescente consapevolezza ambientale. Ringraziamo tutti per la partecipazione e l’impegno che è stato messo per la riuscita di questa iniziativa”.