La possibilità di esercitare un mestiere presentando a terzi un prodotto o una ditta è una delle professioni più richieste e di grande e antica tradizione. Farlo con cognizione, professionalità e conoscenza degli obblighi da rispettare è invece un dovere che l’operatore deve sempre seguire, per il proprio bene, quello dei clienti e dell’azienda di cui è promotore.

Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia organizza una nuova sessione di lezioni per diventare agente rappresentante di commercio: il corso inizierà il 13 novembre 2025.

Le lezioni, che si svolgeranno nella sede centrale dell’associazione spezzina, in via Fontevivo 19/F, saranno tese a formare i rappresentanti di commercio del futuro, in qualunque campo essi decidano di operare.

Le iscrizioni sono aperte, il corso è a pagamento.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente Silvia D’Elia al numero 0187 5985101 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it