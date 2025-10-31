Marco Mordacci è il nuovo segretario generale della Città metropolitana di Genova. Termina oggi, giovedì 31 ottobre, l’incarico di Maria Concetta Giardina come direttrice generale e segretaria generale della Città metropolitana, in servizio all’ente dal gennaio 2023.

Il suo ruolo sarà ricoperto, a partire da venerdì 14 novembre, da Marco Mordacci, attualmente segretario generale del Comune di Pisa, individuato con decreto della sindaca metropolitana Silvia Salis del 29 ottobre e assegnato alla Città metropolitana di Genova dall’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali del Ministero dell’Interno in data 30 ottobre.

Il decreto di nomina è stato pubblicato oggi sull’Albo Pretorio dell’ente e sempre oggi è stata protocollata la dichiarazione di accettazione da parte di Mordacci.