Il Comune di Genova lancia un avviso pubblico per Culture nel futuro, un progetto di Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo realizzato grazie al contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo, con l’obiettivo di rinnovare e innovare il percorso espositivo

Manifestazioni di interesse entro il 15 novembre

Culture nel futuro e un progetto di Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo realizzato grazie al contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo, con l’obiettivo di rinnovare e innovare il percorso espositivo offrendo al pubblico un’esperienza di visita più coinvolgente e contemporanea che valorizzi il patrimonio museale in chiave inclusiva e accessibile.

L’iniziativa si rivolge a cittadini, associazioni, gruppi e istituzioni a contribuire attivamente alla narrazione delle collezioni, ripensando testi, didascalie, pannelli e contenuti multimediali in maniera partecipata e condivisa. Temi centrali del progetto sono l’eredità coloniale delle collezioni, la provenienza degli oggetti, le strategie di restituzione ai Paesi d’origine, l’accessibilità e il dialogo interculturale tra museo e comunità.

Le manifestazioni di interesse possono essere inviate entro il 15 novembre 2025 compilando il questionario a questo link

Il progetto si svilupperà tra novembre 2025 e febbraio 2026.

Si parte con un incontro introduttivo il 25 novembre a Castello D’Albertis, durante il quale saranno presentati obiettivi, metodo e vincoli del percorso. I partecipanti verranno poi suddivisi in due sottogruppi tematici, che lavoreranno insieme per riscrivere e arricchire i contenuti museali, valorizzando le diverse prospettive e competenze delle comunità coinvolte.