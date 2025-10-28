L’agenzia internazionale di rating Standard & Poor’s ha confermato il giudizio “BBB+” con prospettive stabili per la Regione Liguria. Questo significa che la Liguria viene considerata finanziariamente affidabile, con una gestione stabile e sotto controllo.

Il rating è lo stesso assegnato all’Italia perché, secondo le regole di S&P, le Regioni non possono avere un giudizio migliore di quello dello Stato a cui appartengono. Tuttavia, l’agenzia ha sottolineato che, se la valutazione non fosse legata a quella nazionale, la Regione Liguria avrebbe meritato un “A+”, un livello più alto, grazie alla solidità del suo bilancio, alla gestione prudente del debito e a una buona disponibilità di liquidità.

«È un risultato importante, che conferma la solidità della Regione Liguria e la serietà del lavoro portato avanti in questi anni – ha dichiarato il presidente Marco Bucci – Gestire in modo prudente le risorse pubbliche, controllare la spesa e investire in modo efficace è il modo migliore per dare certezze ai cittadini e per creare le condizioni di sviluppo per tutto il territorio. Questo riconoscimento da parte di un’agenzia internazionale è un segnale di fiducia verso il nostro modello di amministrazione».