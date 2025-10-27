Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia apre le iscrizioni per una nuova sessione del corso obbligatorio in materia di sicurezza alimentare (Haccp), fondamentale per chi opera nella trasformazione, produzione e somministrazione di prodotti alimentari o di beverage.
Le lezioni da frequentare in via Fontevivo 19/F possono essere due o tre tra le date sotto riportate, da un minimo di 6 ad un massimo di 10 ore a seconda della mansione.
Lunedì 24 novembre 2025 mod. A dalle 14.00 alle 18.00
Martedì 25 novembre 2025 mod. B dalle 14.00 alle 18.00
Mercoledì 26 novembre 2025 mod. Allergeni dalle 14.00 alle 16.00
Mercoledì 26 novembre 2025 mod. Filiera della pesca dalle 16.00 alle 18.00.
Gli interessati possono rivolgersi alla responsabile Laura Rabà, inviando una mail a: raba@confcommerciolaspezia.it oppure telefonando al numero 0187 5985138.
