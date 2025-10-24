La Giunta comunale di Savona ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Villapiana, con un investimento complessivo di 250.000 euro interamente finanziati dall’avanzo.

«Sappiamo che Savona ha bisogno di un’azione incisiva per la cura e la manutenzione – dice il sindaco Marco Russo – Per questo nel mese di maggio, epoca dell’approvazione della manovra da 7 milioni, abbiamo scelto di orientare in larga misura l’avanzo in questa direzione, agendo su più fronti. Dopo il milione di euro destinato agli asfalti e i 90mila per le aree canine, ora interveniamo sui marciapiedi».

Aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Nello Parodi: «Sappiamo che c’è bisogno di intervenire sui marciapiedi in tutta la città, ma abbiamo scelto di concentrarci su un solo quartiere, iniziando da Villapiana, perché è il quartiere che ne ha più bisogno. Con questo progetto andiamo a risanare marciapiedi molto frequentati, migliorando la percorribilità e il decoro urbano».

Il progetto prevede il rifacimento completo dei tratti ammalorati, utilizzando lastre in pietra di luserna a spacco, materiale già ampiamente impiegato in città, per garantire uniformità e un migliore rapporto tra costo e prestazioni.

Gli interventi

Gli interventi, che saranno messi a gara nelle prossime settimane, interesseranno i seguenti tratti:

Via Alessandria – dal civico 1/r a via Fiume (lato sinistro)

Via Milano – su più tratti

Via Vanini – intera via su entrambi i lati

Via Don Bosco – tratto antistante il plesso scolastico Boselli-Alberti

Via Albenga – intera via su entrambi i lati

Via Torino – dal civico 135/r al civico 147/r (lato destro)