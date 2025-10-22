La giunta della Regione Liguria ha approvato il nuovo bando finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio pubblico locale. La misura, a valere sul Pr Fesr 2021-2027, sarà attiva dal 27 novembre al 12 dicembre (off line dal 4 novembre), accedendo al Sistema ‘Bandi On Line’ di Filse e avrà una dotazione economica di circa 2,2 milioni di euro. Tra gli enti pubblici che potranno presentare domanda rientrano la Città Metropolitana di Genova, le Province di Imperia, La Spezia e Savona e i Comuni con popolazione entro i 40 mila abitanti.

L’investimento complessivo per essere ritenuto ammissibile non dev’essere inferiore ai 100 mila euro e deve garantire una potenza di produzione di energia rinnovabile pari almeno a 100 kW. L’agevolazione regionale consiste in un contributo a fondo perduto a copertura del 70% delle spese sostenute. Tale importo è elevato all’80% nel caso il richiedente fosse un Comune con meno di 2 mila abitanti, fino al 100% nel caso il Comune rientrasse in una delle otto Aree Interne riconosciute da Regione Liguria (Valli dell’Antola e del Tigullio, Beigua Sol, Val di Vara, Valle Arroscia, Imperiese, Val Fontanabuona, Bormida Ligure e Valle Scrivia).

“Si tratta – sottolineano in una nota l’assessore all’Energia Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana – della seconda edizione di un bando che, a maggio scorso, aveva suscitato l’interesse di 17 amministrazioni e un importo richiesto di 5,9 milioni di euro. Con questa seconda finestra, le risorse messe a disposizione per accompagnare le amministrazioni pubbliche a migliorare la produzione energetica raggiungono gli 8 milioni di euro Un impegno che fa parte di una strategia complessiva che ci vede protagonisti anche nei riguardi dell’imprese. È infatti prossima all’apertura, sarà attiva dal 17 al 29 novembre, la misura da 10 milioni di euro per cofinanziare gli investimenti delle attività economiche che intendono installare impianti rinnovabili in azienda”.