Dalle 21 del primo di ottobre via Balbi sarà chiusa per lavori stradali sino al 31 dicembre 2025 (o comunque fino al termine dei lavori), le linee 20, 32, 34, 35, 35/, 618, 634, 635, 641, N1, N2 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato.
Linee 20, 618, N1, N2
I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Adua, via Buozzi, dove riprendono regolare percorso.
Linea 32
I bus, in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguono per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Adua, via Buozzi, dove riprendono regolare percorso.
Linee 34, 35, 35/, 634, 635 e 641
I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde, dove riprendono regolare percorso.
Linee 702 e 727
I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia (dove effettueranno la fermata “Stazione Marittima/Principe FS”), via Adua, via Buozzi, dove riprendono regolare percorso.
Volabus
I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde, dove riprendono regolare percorso.
