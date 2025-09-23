Kìron Partner, Gruppo Tecnocasa, ha realizzato un’analisi socio demografica di coloro che sottoscrivono i mutui per l’acquisto dell’abitazione in Liguria.

La rilevazione, riferita all’anno 2024, prende in esame parametri quali area di provenienza, localizzazione in cui è avvenuta la stipula, età anagrafica e professione di tutti coloro i quali hanno sottoscritto un finanziamento ipotecario attraverso le agenzie a marchio Kìron ed Epicas.

Area di provenienza, età e professione

In Liguria, secondo Kìron Partner, vengono finanziati principalmente cittadini italiani, infatti il 57,6% dei mutui è stato erogato a persone di origine italiana, ma stanno aumentando le percentuali degli stranieri: attualmente quasi il 18,0% è rappresentato da cittadini europei e 24,4% è rappresentato da immigrati extra-europei. Le nazionalità più rappresentate sono quelle rumena, albanese e moldava, mentre la maggior parte dei non europei proviene dall’Asia, seguiti a brevissima distanza dai latinoamericani e dagli africani.

L’età media di chi ha sottoscritto un mutuo in Liguria nel 2024 è 40,4 anni. L’analisi per fasce d’età mostra che il 33,4% della popolazione ricade nella fascia più bassa, 18 – 34 anni; il 33,4% ha un’età compresa tra 35 e 44 anni; il 22,3% ricade nei 45 – 54 anni; il 9,4% si colloca nella fascia 55 – 64 anni; l’1,5% ricade nella fascia più alta, 65 ed oltre.

Dall’analisi della professione del mutuatario emerge che la sicurezza economica è tra gli elementi fondamentali richiesti dagli istituti di credito per erogare un finanziamento. Tale caratteristica identifica l’83,3% del campione (dipendenti a tempo indeterminato e pensionati), a fronte del 12,3% di chi ha un contratto di lavoro flessibile (liberi professionisti/lavoratori autonomi e titolari d’azienda) e dell’1,5% di lavoratori a tempo determinato.