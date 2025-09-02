Giovedì 4 settembre 2025 Chiavari sarà protagonista della prima tappa del 49° Giro della Lunigiana, la gara ciclistica internazionale riservata alla categoria Juniores, e sono previste alcune modifiche alla viabilità e divieti di sosta.

Il percorso cittadino interesserà le seguenti vie: via San Rufino, via San Terenziano, via San Pier di Canne, via dei Lertora, via Franceschi, piazzale della Franca, via Fiume, corso Montevideo, viale Tappani e viale Arata, con arrivo finale previsto in piazza Nostra Signora dell’Orto.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza saranno adottate alcune misure, come previsto dall’ordinanza n°90 del 1° settembre 2025.

Divieto di sosta e modifiche alla viabilità

Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 8 alle ore 16.30 (e comunque fino a cessata necessità), in corso Montevideo (lato di levante, nel tratto compreso tra via Fiume e viale Tappani), viale Tappani (nel tratto compreso tra corso Montevideo e viale Arata), viale Arata, piazza N.S. dell’Orto (eccetto il tratto a levante di via delle Medaglie d’Oro), largo Giannini, via Delpino (tratto compreso tra largo Giannini e via Gagliardo).

Temporanee modifiche alla viabilità saranno attuate in prossimità dell’arrivo, previsto tra le 15.40 e le 15.55.