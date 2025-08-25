Le prese di beneficio dopo i rialzi di venerdì causati dalle dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell e l‘allarme lanciato dal primo ministro francese François Bayrou hanno spinto le Borse europee in territorio negativo. «Il nostro Paese – ha detto Bayrou in conferenza stampa – è in pericolo perché siamo sull’orlo del sovraindebitamento e dobbiamo agire senza alcun ritardo». Bayrou ha annunciato che chiederà la fiducia all’Assemblea Nazionale l’8 settembre. Il Cac di Parigi è sceso (-1,59%) provocando una reazione a catena sui mercati europei. Milano segna -0,19%, Madrid -0,85%, Francoforte -0,37%, con Londra chiusa per festività.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund sui 85 punti (variazione +2,35%, rendimento Btp 10 anni +3,61%, rendimento Bund 10 anni +2,76%).

Piazza Affari

A Milano chiude in testa Leonardo (+2,32%) ma gli investitori stanno seguendo con interesse soprattutto il processo di consolidamento del settore bancario italiano attraverso fusioni e acquisizioni. Popo Sondrio (+1, 02%) guida il compaerto, seguita da Mps (+0,9%), con il mercato che si interroga sull’esito dell’ops su Mediobanca (+0,90%). Attensione anche per la vicenda Unicredit-Commerzbank. Piazza Gae Auelenti (-0,39%) si è rafforzata come principale azionista dell’istituto tedesco (-0,9% a Francoforte). Al secondo posto del Ftse Mib Saipem (+1,12%). In Cucinelli (-1,29%) e Prysmian (-1,29%).

Valute

L’euro incrocia il dollaro a 1,168 (da 1,171 in avvio e 1,1727 venerdi’ in chiusura). Un dollaro vale anche 147,46 yen (da 147,22 in avvio e 146,65 al closing di venerdi’), mentre il rapporto euro/yen e’ a 172,48 (da 172,45 e 171,97). Bitcoin in calo, sui 112mila dollari, per l’oro il contratto spot oscilla intorno alla parità, a 3.373 dollari.

Energia

In rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent a 68,7 (+1.5%) e il Wti a 64,7 (+1,7%) e quello del gas a 33,8 euro al megawattora sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.