Luigi Ferraris entra a far parte del management di Cambiaso Risso e si occuperà di strategie, sviluppo clienti corporate italiani e internazionali e gestione del passaggio generazionale.

Luigi Ferraris è attualmente vicepresidente di Banca Passadore & C. e senior advisor del Fondo Infrastrutturale Energy Infrastructure and Partners. Da luglio 2024 a gennaio 2025 è stato amministratore delegato e direttore generale di FiberCop. Da giugno 2021 a giugno 2024 ha ricoperto la carica di amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Durante il triennio precedente, è stato amministratore delegato e direttore generale di Terna, mentre da febbraio 2015 ad aprile 2017 ha ricoperto il ruolo di chief financial officer del Gruppo Poste Italiane, di cui ha guidato il processo di privatizzazione e quotazione in borsa.

Da aprile 2015 ad aprile 2017 è stato anche consigliere indipendente di Erg spa. Dal 2009 al 2014 ha assunto l’incarico di chief financial officer del Gruppo Enel, nel quale era entrato nel 1999: nello stesso periodo è stato anche presidente di Enel Green Power, curandone il processo di quotazione. Ferraris è stato inoltre consigliere di amministrazione della controllata spagnola Endesa sa e della controllata cilena Enersis, per la quale ha assunto l’incarico di responsabile dell’area America Latina fino al gennaio 2015.

Luigi Ferraris ha iniziato la sua carriera nel settore auditing di PriceWaterhouse nel 1988 e ha ricoperto diverse posizioni manageriali in importanti aziende industriali italiane e internazionali, tra le quali Agusta, Piaggio VE, Sasib Beverage, Elsag Bailey Process Automation. Si è laureato in Economia e Commercio all’Università di Genova. Ed è stato docente di Corporate Strategy all’Università Luiss Guido Carli di Roma, ateneo all’interno del quale è stato docente anche dei corsi universitari di Strategie d’Impresa e Corporate Strategies nonché dei corsi Mba di Energy Management, Planning and Control, Sistemi di controllo di Gestione e Corporate Finance avanzato alla Luiss Business School.