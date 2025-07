Via libera della Giunta comunale di Sestri Levante alle agevolazioni Tari per le famiglie, i nuclei deboli e alle imprese impegnate nella riduzione dello spreco alimentare in favore del nostro Banco Alimentare.

Le misure approvate si inseriscono nell’ambito degli strumenti previsti dal Regolamento Tari e della normativa nazionale, con l’obiettivo di sostenere le fasce più fragili della popolazione e incentivare comportamenti virtuosi in ambito sociale e ambientale.

Agevolazioni per utenze domestiche

I residenti intestatari di utenze domestiche potranno accedere a due fasce di contributo:

1 – Esenzione totale dal pagamento della Tari (75% comunale + 25% statale) per:

persone sole o nuclei familiari con Isee fino a € 9.530,00;

nuclei con almeno quattro figli a carico e Isee fino a € 20.000,00.

2 – Agevolazione fino al 50% per persone sole o nuclei familiari con Isee tra € 9.531,00 e € 15.000,00, subordinata al pagamento della prima rata e soggetta a possibile rimodulazione in base alle disponibilità di bilancio.

Agevolazioni per attività commerciali e imprese

Le imprese con sede operativa a Sestri Levante attive nella produzione o distribuzione di alimenti potranno accedere a due livelli di riduzione della Tari:

Fino al 20% per le aziende già iscritte alla piattaforma BringTheFood, che abbiano effettuato donazioni alimentari documentate nel corso dell’anno.

per le aziende già iscritte alla piattaforma BringTheFood, che abbiano effettuato donazioni alimentari documentate nel corso dell’anno. Fino al 10% sulla seconda rata per nuove imprese che si iscriveranno entro il 31 agosto 2025 e raggiungeranno almeno 300 euro di valore donato (virtuale) tramite la piattaforma.

Per l’attuazione delle misure: sono stati stanziati 65.000 euro a favore delle utenze domestiche (di cui 40.000 da bilancio e 25.000 da avanzo vincolato: si tratta della somma più alta mai stanziata); 3.700 euro sono destinati alle imprese impegnate nel recupero delle eccedenze alimentari.

I relativi bandi pubblici saranno predisposti dagli uffici competenti nelle prossime settimane e saranno disponibili a questo link.

L’Amministrazione Comunale di Sestri Levante conferma con questo provvedimento l’impegno a sostenere cittadini e imprese che si trovano in difficoltà economiche e a promuovere azioni concrete di solidarietà e sostenibilità. «Con queste misure aiutiamo concretamente le famiglie in difficoltà, aumentando le soglie Isee rispetto allo scorso anno, e premiamo le imprese che scelgono di donare anziché sprecare, introducendo per la prima volta un bando dedicato al recupero delle eccedenze alimentari – dichiarano il sindaco Francesco Solinas e il vicesindaco Sandro Muzio – Abbiamo stanziato 65.000 euro per le utenze domestiche, la somma più alta mai prevista fino ad oggi: un segnale forte di attenzione sociale e ambientale che vogliamo rafforzare ogni anno».