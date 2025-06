«Abbiamo incontrato i lavoratori del Comune di Lavagna in assemblea e sono stati ribaditi gli ormai storici problemi di cui pagano il prezzo i lavoratori dell’Ente», spiegano in una nota Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Rsu del Comune.

«Dopo una corposa e approfondita discussione le organizzazioni sindacali e la rappresentanza sindacale unitaria hanno ricevuto un chiaro mandato assembleare per richiedere un incontro col Comune entro e non oltre venerdì 4 luglio al fine di ristabilire proficue relazioni sindacali e calendarizzare una serie di incontri per definire le varie istanze nel tempo presentate. In caso di mancata convocazione comunichiamo di avere già ricevuto mandato per avviare le procedure previste nelle sedi opportune», spiegano le organizzazioni sindacali e le Rsu.