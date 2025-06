Alessandro Pitto è stato confermato presidente di Fedespedi, la Federazione nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, per un nuovo triennio (2025-2028). Il rinnovo dell’incarico è avvenuto nel corso dell’assemblea privata della Federazione che si è oggi a Milano. In tale occasione sono inoltre stati eletti anche i nuovi membri di consiglio direttivo, collegio dei revisori e collegio dei probiviri.

Alessandro Pitto, eletto presidente per il primo mandato nel 2022 succedendo a Silvia Moretto, è il 17° presidente nella storia di Fedespedi. È impegnato in ambito associativo da oltre vent’anni: in Spediporto è stato presidente per due mandati (fino al 2022) ed è stato vicepresidente di Fedespedi dal 2019 dal 2022.

«Nel corso dello scorso mandato – ha detto Pitto – è stato svolto un grande lavoro di consolidamento della Federazione, verso gli stakeholder interni ed esterni. Abbiamo rafforzato il posizionamento e la visibilità nei confronti dei nostri interlocutori istituzionali e di tutte le articolazioni del nostro sistema associativo, con spirito di collaborazione e servizio».

Questi i nuovi eletti nel consiglio direttivo di Fedespedi:

Michele Andreetto, Alice Arduini Alice, Mario Bartoli, Andrea Brighenti, Marcello Calamarà, Gloria Dari, Andrea Fumagalli, Alessandro Laghezza, Marco Medico,Andrea Patrone, Marcello Saponaro, Debora Schisano, Matteo Somma, Luigi Trojani.

Questi i nuovi eletti nel collegio dei revisori dei conti:

Nicola Di Batte Nicola, Giancarlo Saglimbeni, Valerio Scarsi.

Questi i nuovi eletti nel collegio dei proboviri:

Domenico de Crescenzo Domenico, Claudio Poggi Longostrevi, Elio Spallarossa.