«Per il Terzo Valico si sta facendo il più in fretta possibile. Lascio ai tecnici il loro mestiere, ma ho la certezza che stanno facendo il più in fretta possibile e la politica ci mette tutti i soldi necessari». Lo ha detto, secondo quanto riporta l’agenzia Dire, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, oggi a Genova, parlando dei ritardi della realizzazione del Terzo valico ferroviario dei Giovi.

Occorrono risorse aggiuntive per il Terzo Valico, perché «È chiaro che quando scavi e trovi il gas o fermi le ferrovie fra Milano e Genova oppure ci metti dei soldi. Conto di recuperare tutto il resto in manovra di bilancio».

Quanto al proseguimento dell’alta velocità Genova-Milano con il quadruplicamento in territorio lombardo, il ministro ha assicurato che «Così come sullo Skymetro l’obiettivo è di arrivare fino in fondo, quindi a Molassana e poi andare oltre, anche per il quadruplicamento l’obiettivo è trovare quello che manca nelle prossime leggi di bilancio. Sicuramente, se le guerre finiscono, ci sarà un risparmio economico non indifferente. Infinenon fatemi dare tempi che non sono in grado di dare, preferisco dare i tempi certi quando ne ho la certezza».

Rispondendo a una domanda sui tagli ai fondi per le manutenzioni delle strade provinciali, Salvini ha detto: «Farò il possibile per recuperare tutti i soldi c’è una manovra di bilancio in autunno. Non c’entra assolutamente un fico secco il ponte, bisognerebbe sapere quello di cui si parla».