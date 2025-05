Grazie al progetto “Polis-Casa dei Servizi Digitali” che ha interessato l’ufficio postale di Mezzanego con un intervento di riqualificazione e tanti nuovi servizi della pubblica amministrazione (certificati previdenziali e giudiziari), è stato installato e attivato nei giorni scorsi un nuovo atm Postamat a disposizione della comunità.

L’Atm Postamat è dotato di monitor digitale a elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. L’ATM Postamat è inoltre dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite QR code. Disponibile tutti i giorni della settimana, indipendentemente dagli orari di apertura dell’ufficio postale, l’ATM Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze.

Il prelievo di contanti può essere effettuato in modalità tradizionale oppure “cardless”, cioè senza avere con sé la carta. Questa funzionalità consente di prelevare denaro utilizzando lo smartphone anziché la carta. Basterà entrare in APP BancoPosta o Postepay, selezionare la voce “Prelievo senza carta”, selezionare il tasto 9 del tastierino dell’ATM e inquadrare con la fotocamera il QR Code che comparirà sullo schermo. Dopo aver scelto lo strumento di pagamento da cui prelevare il denaro e l’importo, andrà confermata l’operazione senza inserire il pin ma inserendo in APP il proprio codice personale PosteID (o tramite Face ID o Touch ID sugli smartphone abilitati).

Il nuovo ATM Postamat di Poste Italiane può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.