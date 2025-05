Il Baba Beach di Alassio ha ottenuto il Loovers Award come beach club più pet friendly d’Italia dalla “Guida ai migliori beach club d’Italia 2025”.

Ne dano notizia il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, e il consigliere comunale con incarico alla Protezione Animali, Mariacristina Boeri.

Il riconoscimento è stato assegnato l’8 maggio scorso a Milano, durante il Gran Galà dei Beach Club, tenutosi presso l’hotel Excelsior Gallia. Nelle motivazioni del premio si sottolinea l’impegno del Baba Beach “nell’aver strutturato l’offerta e i servizi con l’obiettivo di soddisfare al meglio le esigenze di chi desidera trascorrere la giornata al mare con il proprio amico a quattro zampe”.

«Questo prestigioso riconoscimento – sottolinea il sindaco Marco Melgrati – è un risultato che ci riempie di orgoglio e che dà lustro al Baba Beach, con cui ci congratuliamo vivamente, e a tutta la nostra città. E’ una vera soddisfazione avere nel nostro territorio strutture di così alto livello che valorizzano l’accoglienza e l’attenzione verso gli animali».

«Desidero esprimere al Baba Beach i miei complimenti per questo importante riconoscimento – aggiunge il consigliere Mariacristina Boeri – che premia chi investe attenzione, sensibilità e servizi di alta qualità nell’accoglienza degli amici a quattro zampe. Il desiderio della nostra Amministrazione Comunale è che questo valore caratterizzi in maniera sempre crescente l’identità di Alassio, dove, insieme al Baba Beach che è il nostro fiore all’occhiello in termini di accoglienza pet-friendly, esistono anche altre realtà già orientate in questa direzione che vanno incentivate e promosse».

Dei sette premi assegnati durante la serata ad altrettanti stabilimenti balneari in Italia, l’altro in Liguria è il San Greg by Feudi di San Gregorio Award – Best Design Beach Club Italia 2025 assegnato allo stabilimento Le Carillon Vesta Portofino di Paraggi.