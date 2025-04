A quattordici giorni esatti dall’apertura, nella via Aurea di Genova, dopo PalazzoTobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio, un altro Palazzo dei Rolli dà il suo benvenuto a Euroflora con la ormai iconica panchina che ne simboleggia l’edizione 2025. Davanti al Ninfeo, nell’atrio di Palazzo Lomellino, i turisti potrannno farsi fotografare come hanno fatte stamane l’assessore al turismo del Comune Alessandra Bianchi, il presidente di Porto Antico di Genova spa Mauro Ferrando e per l’Associazione Palazzo Lomellino di Strada Nuova, il segretario generale Patrizia Berninsone.

«In occasione di Euroflora – sottolinea Bianchi – Genova offrirà un vero “viaggio floreale” nei musei, nei suoi giardini, nelle ville storiche e con due edizioni speciali dei Rolli Days ispirate alla manifestazione, nel primo e nel secondo weekend di Euroflora, sabato 26 e domenica 27 aprile, sabato 3 e domenica 4 maggio».

«Euroflora coincide con festività e ponti che i turisti potranno ottimizzare fermandosi per più giorni − aggiunge Ferrando − e scoprire tutte le bellezze e le attrattive della città, dall’Acquario alle mostre di Palazzo Ducale, dal Museo Diocesano al “Giardino Segreto di Palazzo Lomellino».

«Durante tutto il periodo di Euroflora – evidenzia Berninsone – abbiamo in programma visite guidate, su prenotazione nei giorni feriali. La collaborazione con Euroflora si rinnova quest’anno e si rivolge e un pubblico di amanti dell’arte e dei giardini storici che in Palazzo Lomellino trovano uno degli esempi più belli che rispecchia il gusto settecentesco dell’architettura da esterni».