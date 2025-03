“Grazie all’impegno del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del viceministro Edoardo Rixi, che stanno portando avanti una visione strategica per la Liguria e per Genova, potremo contare su oltre 33 milioni di euro per interventi strategici nel settore idrico, fondamentali per migliorare la gestione e la sicurezza dell’approvvigionamento idrico sul nostro territorio. Il Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (Pniissi) finanzierà infatti tre progetti cruciali per la nostra regione”. Lo dice in una nota il gruppo Lega in comune a Genova.

I tre progetti riguardano l’interconnessione dei pozzi lungo il fiume Magra da Follo a Castelnuovo di Magra (sponda sinistra) con Acam Acque, l’ottimizzazione dell’adduzione e della distribuzione idrica tra il Golfo del Tigullio e la Val Fontanabuona con Ireti spa e sempre Ireti si occuperà della sostituzione e razionalizzazione delle grandi adduttrici idriche in ambito genovese.

“Questi interventi – scrive a Lega – rafforzano le infrastrutture idriche della Liguria, migliorano l’efficienza della rete e garantiscono maggiore sicurezza nella gestione delle risorse idriche, riducendo il rischio di sprechi e carenze. Un risultato concreto, frutto del lavoro della Lega al Governo e di un’attenzione costante alle esigenze del nostro territorio a beneficio di cittadini, imprese e del sistema produttivo”.

“Un focus particolare riguarda l’area genovese, dove le opere previste miglioreranno sensibilmente l’efficienza della rete di distribuzione idrica, un intervento strategico per Genova, una città che deve affrontare importanti sfide infrastrutturali e che, grazie a questi investimenti, potrà contare su un sistema idrico più moderno ed efficiente”, conclude la nota.