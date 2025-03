Dopo oltre un anno di attività a Bolzaneto, lo Sportello Diritto Salute di Linea Condivisa cresce e apre una nuova sede a Sampierdarena, rafforzando la sua presenza sul territorio per offrire un sostegno sempre più capillare ai cittadini che incontrano difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari. L’inaugurazione della nuova sede si è tenuta in via Avio 2/8, con la partecipazione del consigliere regionale Gianni Pastorino, del consigliere comunale Filippo Bruzzone, dell’avvocata Rita Lasagna, della presidente di Linea Condivisa Rossella D’Acqui, oltre ai responsabili degli sportelli e coordinatori dei volontari Caterina Iacopi e Gianni Miglio.

Lo Sportello Diritto Salute nasce con l’obiettivo di fornire assistenza gratuita alle cittadine e ai cittadini che si scontrano con problemi nel sistema sanitario pubblico, come liste d’attesa insostenibili, prestazioni negate, difficoltà burocratiche nelle prenotazioni e mancata erogazione di cure essenziali. Il servizio, attivo da oltre un anno a Bolzaneto, si è affermato come un punto di riferimento fondamentale, raccogliendo centinaia di segnalazioni e offrendo soluzioni concrete a chi si è trovato in difficoltà.

“Il successo dello Sportello − si legge nella nota − è stato reso possibile grazie all’impegno costante e determinato delle volontarie e dei volontari che hanno garantito la continuità del servizio, mettendo al centro l’ascolto e il supporto alle cittadine e ai cittadini. La loro attività ha permesso di dare risposte tempestive a situazioni critiche, facilitare percorsi sanitari e far valere i diritti dei pazienti, creando un modello di intervento efficace e replicabile”.

L’apertura di una seconda sede a Sampierdarena risponde all’esigenza di offrire questo stesso supporto in un’area della città particolarmente popolosa e con una forte richiesta di assistenza sanitaria. Grazie al coordinamento di Caterina Iacopi e Gianni Miglio, la nuova sede sarà un punto di riferimento per chi necessita di informazioni, aiuto nella gestione di pratiche sanitarie e sostegno nell’affrontare le difficoltà burocratiche del sistema sanitario pubblico.

Lo Sportello sarà attivo il lunedì e il giovedì dalle 15:00 alle 17:30 a Sampierdarena e il mercoledì e il venerdì dalle 15:00 alle 17:30 a Bolzaneto.

Alcuni dati sull’attività dello Sportello (periodo novembre 2023 – marzo 2025)

Dall’apertura dello Sportello di Bolzaneto fino ad oggi, sono state gestite 569 istanze, dimostrando quanto il servizio sia diventato un punto di riferimento essenziale per la tutela del diritto alla salute.

Tipologia delle segnalazioni ricevute:

67% delle istanze riguardano il mancato rispetto dei tempi di prescrizione per visite ed esami diagnostici.

riguardano il per visite ed esami diagnostici. 33% delle istanze sono dovute alla chiusura delle agende sanitarie che impedisce ai pazienti di accedere alle prestazioni necessarie.

Chi si è rivolto allo Sportello:

In totale, hanno usufruito del servizio 401 persone , molte delle quali più volte per diverse necessità.

, molte delle quali più volte per diverse necessità. L’esito positivo delle istanze inviate oscilla tra il 90 e il 95%, a dimostrazione dell’efficacia del supporto fornito.

Prestazioni sanitarie più richieste:

Risonanza magnetica (la più richiesta in assoluto) Gastroscopie Ecografie Visite fisiatriche Oculistica

Differenze di genere nelle richieste:

Per le donne , la prestazione più richiesta è la risonanza magnetica .

, la prestazione più richiesta è la . Per gli uomini, la prestazione più richiesta è la colonscopia.

Questi dati confermano quanto il problema delle liste d’attesa e della difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie sia sentito dalla cittadinanza. Con l’apertura della nuova sede a Sampierdarena, l’obiettivo è estendere ulteriormente il supporto e garantire a un numero ancora maggiore di persone un aiuto concreto per far valere i propri diritti sanitari.