Confindustria Genova e Liguria Digitale hanno firmato un protocollo d’intesa attraverso il quale s’intende agevolare il rafforzamento tecnologico e organizzativo delle Piccole Imprese del territorio in tre macro aree per filiera di appartenenza: l’evoluzione logistico-organizzativa delle filiere stesse (basata sul concetto di riduzione della distanzae aumento della sicurezza delle forniture), la digitalizzazione delle attività e le valutazioni di sostenibilità indotte dall’impatto della transizione green e delle nuove regole Esg.

Nello specifico, il protocollo sottoscritto dal presidente di Confindustria Genova, Umberto Risso, e dall’amministratore unico di Liguria Digitale, Pier Paolo Greco, prevede che le azioni congiunte siano rivolte a perseguire l’attuazione di iniziative relative a progetti di cybersicurezza, compliance Gdpr, data analysis e business intelligence, cloud e interoperabilità, nonché lo scambio di conoscenze e competenze altamente specializzate a supporto della crescita del comparto e dell’occupazione.

«L’accordo con Liguria Digitale – spiega Umberto Risso – nasce dalla volontà di favorire sinergie tra grandi imprese e PMI associate, con particolare attenzione al tema della digitalizzazione nella catena di fornitura. Le grandi aziende hanno tutto l’interesse affinché le piccole realtà non rimangano indietro nello sviluppo di processi fondamentali sia al raggiungimento del risultato ricercato dal capo filiera, sia alla loro crescita anche in termini di resilienza e reazione a possibili shock esterni che potrebbero destabilizzarla».

«Liguria Digitale è da sempre volano della digitalizzazione e dello sviluppo della nostra regione: aderiamo con convinzione a questo Protocollo per supportare il tessuto produttivo ligure − sottolinea Pier Paolo Greco − con questa firma mettiamo le eccellenze aziendali e le capacità dei nostri professionisti a disposizione delle pmi, fornendo competenze relative alla business intelligence, ai fondamentali temi della cybersicurezza e della Gdpr compliance, fino al data analysis e il supporto per una sempre maggiore digitalizzazione della sanità. Tutti aspetti, penso ad esempio alle potenzialità del cloud, indispensabili per dare alle nostre imprese la capacità di crescere e competere anche all’estero».

Alla firma del protocollo erano presenti anche Piero Gai, presidente Piccola Industria Confindustria Genova, Fabrizio Ferrari, vicepresidente Confindustria Genova con delega alla Transizione tecnologica, ed Enrico Castanini, direttore generale Liguria Digitale.