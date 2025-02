Axpo rafforza il proprio impegno nella responsabilità sociale sostenendo l’Istituto Gaslini, eccellenza della sanità pediatrica, per migliorare la qualità delle cure e dell’accoglienza delle famiglie.

“Prendersi cura dell’energia significa anche sostenere chi ogni giorno si prende cura della vita”. Con questo spirito, Axpo Italia quinto operatore energetico del Paese e con sede operativa a Genova, entra a far parte dei soci sostenitori di Gaslininsieme Ets a sostegno dell’Istituto Giannina Gaslini, rafforzando il proprio impegno nella responsabilità sociale d’impresa e nel supporto alla comunità genovese.

Gaslininsieme Ets, Fondazione di partecipazione nasce con l’obiettivo di raccogliere e destinare fondi all’Irccs Gaslini di Genova, uno dei più importanti ospedali pediatrici in Italia e in Europa, centro di eccellenza per la cura, la ricerca e la formazione scientifica e sanitaria dedicata ai bambini, come ad esempio attraverso la nuova campagna di fundraising “Tutta la vita davanti”.

Per Gaslininsieme il sostegno di aziende come Axpo è fondamentale per far crescere la propria attività per l’Istituto Giannina Gaslini, ma anche per rafforzare una rete di solidarietà e di collaborazione. Essere soci sostenitori significa diventare parte attiva della Fondazione, avendo pari dignità e responsabilità, con l’importante ruolo di portare esperienza, competenza e propositività per contribuire alle iniziative, attività e progetti di raccolta fondi, per un unico grande obiettivo comune: il benessere dei più piccoli e delle loro famiglie.

L’adesione a Gaslininsieme Ets si inserisce all’interno di un più ampio impegno di Axpo Italia in ambito Csr, che include il supporto a realtà come Flying Angels Foundation, impegnata nei trasporti aerei salva-vita per bambini gravemente malati, la Fondazione Francesca Rava, che si occupa di emergenze infantili e tutela dei diritti dell’infanzia, e la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, attiva nella lotta contro questa patologia.

“Per Axpo Italia – scrive la società in una nota – creare valore non significa solo garantire un’energia sostenibile, accessibile e sicura ma anche restituire energia alle comunità, supportando progetti che lasciano un segno positivo nella vita delle persone. L’ingresso tra i soci sostenitori di Gaslininsieme Ets rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, con l’obiettivo di contribuire a costruire un futuro più solidale, partecipato e attento alle esigenze del territorio”.