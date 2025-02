Mercoledì 19 febbraio, dalle 14 alle 19, al Genova Blue District in via del Molo 65Ar si terrà il Demo Day, l’evento conclusivo del primo percorso di accelerazione e sperimentazione che ha coinvolto 13 startup e pmi, selezionate tramite due avvisi pubblici per lo sviluppo di sperimentazioni innovative (PoC) in ambito museale.

L’iniziativa si inserisce nel progetto Casa delle Tecnologie Emergenti di Genova – di cui il Comune è capofila – finanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy con fondi PSC MISE 2014-2020. Durante il Demo Day, le imprese presenteranno i propri progetti, sviluppati grazie al programma di accelerazione, insieme ai partner del progetto Cte (Università di Genova, Iit, Cnr, Ge-Dix, Centro di Competenza Start4.0, Tim, Ett, Aizoon, Camelot Biomedical Systems, Digimat), mettendo in luce le loro soluzioni e i risultati conseguiti dalle sperimentazioni condotte nei musei.

«Questa iniziativa – spiega l’assessore comunale allo Sviluppo industriale ed economico Mario Mascia – vuole promuovere la collaborazione tra le imprese destinatarie dei contributi e gli attori dell’ecosistema dell’innovazione, per stimolare la crescita economica e favorire l’innovazione tecnologica attraverso l’implementazione di soluzioni innovative e tecnologie abilitate su rete 5G in ambito museale. Le sperimentazioni condotte nei musei genovesi dimostrano come l’adozione di tecnologie emergenti, dalle soluzioni IoT all’intelligenza artificiale, possa arricchire l’esperienza culturale e promuovere un nuovo modello di fruizione del patrimonio».

Le realtà museali coinvolte sono state: Galata Museo del Mare, Museo del Risorgimento, Museo di Archeologia Ligure di Pegli, Museo d’Arte Orientale Chiossone, Musei di Strada Nuova, Civica Depositeria e Musei Nazionali di Genova – Palazzo Spinola.

Le presentazioni si svolgeranno con:

Pitch frontali in plenaria con cui le startup e le pmi presenteranno le soluzioni e i risultati del loro lavoro a un pubblico qualificato di aziende, investitori e professionisti del settore.

Un’esperienza espositiva interattiva con stand dedicati alle imprese a cui le persone potranno rivolgersi per chiedere più informazioni.