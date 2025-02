Via libera a Pietro Piciocchi. Questa mattina il tavolo per le amministrative del centrodestra ha incontrato l’attuale vicesindaco e facente funzioni del Comune di Genova, Pietro Piciocchi.

Al termine dell’incontro, dove erano presenti anche i coordinatori regionali della Liguria del centrodestra, i rappresentanti nazionali di Fratelli d’Italia, della Lega, di Forza Italia, di Noi Moderati e dell’Udc, riporta l’agenzia Dire, hanno confermato il loro “convinto sostegno” a Piciocchi, “già protagonista di una efficiente azione amministrativa, condotta negli ultimi anni accanto all’attuale presidente della Regione, Marco Bucci”.

Nei prossimi giorni i rappresentanti nazionali saranno a Genova per unirsi alla campagna elettorale già avviata da Piciocchi.

“Il centrodestra compatto – scrive su Facebook il deputato ligure della Lega e viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi – conferma Pietro Piciocchi come candidato sindaco alle prossime elezioni comunali. Una decisione che conferma la nostra unità e la volontà di garantire alla città continuità, competenza e visione per il futuro. Con Pietro vogliamo portare avanti il grande lavoro fatto in questi anni, con lo sguardo rivolto allo sviluppo, alle infrastrutture, alla sicurezza e alla qualità della vita dei genovesi. Siamo pronti per questa sfida, insieme, con passione e determinazione”

Piciocchi ha avviato da tempo la campagna elettorale. La sua candidatura era già stata indicata dal centrodestra genovese il 10 gennaio scorso, in attesa di una conferma dal tavolo nazionale della coalizione. Il 31 dicembre l’ex sindaco di Genova oggi presidente della Regione, Liguria Marco Bucci, aveva precisato: «Non abbiamo bisogno di nessun via libera da Roma. Il via libera arriverà quando arriverà, ma a noi interessa il via libera da qui».