Anche quest’anno Genova, in occasione del Giorno della Memoria, organizza un ricco programma di iniziative, frutto della proficua e ormai consolidata collaborazione tra Comune di Genova, Città Metropolitana, Regione Liguria, Prefettura, Università di Genova, associazioni ed enti culturali.

Fino a sabato 1° marzo si terranno presentazioni di libri, incontri, conferenze, concerti, cerimonie di posa di pietre d’inciampo, proiezioni di film e documentari, performance teatrali, letture pubbliche e mostre, con un unico filo conduttore: non dimenticare gli orrori della Shoah e costruire una cultura collettiva della memoria di ciò che è stato e che non dovrà mai più ripetersi.

Dopo l’apertura delle celebrazioni con la testimonianza, a Palazzo Tursi, del sopravvissuto genovese ai lager nazisti Gilberto Salmoni, lunedì 27 gennaio, alle ore 10.30, presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, si svolgerà la Cerimonia ufficiale con l’orazione di Alberto De Sanctis, professore dell’Università di Genova. Sono previste la consegna delle medaglie d’onore ai cittadini italiani deportati ed internati nel lager nazisti e destinati al lavoro coatto, e la premiazione delle scuole che hanno partecipato alla 23^ edizione del concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”.

A Genova e Rapallo, a cura del Comitato Pietre d’Inciampo Città Metropolitana di Genova, Aned, Comune di Genova e Fondazione Fossoli, saranno posate complessivamente 4 pietre d’inciampo dedicate a Cesare Pompeo, martire genovese della Strage di Cibeno, Margherita Artom, Giacomo Cohen e Renato Cohen. A presiedere le cerimonie sarà Filippo Biolé, presidente Aned Genova e del Comitato Posa Pietre d’Inciampo Città Metropolitana di Genova.

Martedì 18 febbraio, al cinema Sivori di Salita Santa Caterina, la Comunità ebraica di Genova in collaborazione con il Centro culturale Primo Levi organizza, alla presenza del regista Ruggiero Gabbai, la proiezione del film-documentario “Il viaggio più lungo” dedicato alla storia della deportazione ad Auschwitz dell’intera popolazione ebraica di Rodi. Sempre al Sivori lunedì 27 gennaio, alle 21, la proiezione del film “La zona di interesse” a cura dell’Università di Genova.

Giovedì 30 gennaio, alle ore 15.30 presso la sala consiliare della Città Metropolitana di Genova, la professoressa Chiara Dogliotti terrà la conferenza “La persecuzione anti-ebraica a Genova”, a cura di Ilsrec – Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea in collaborazione con Aned Genova e Ufficio Scolastico Regionale. Stessa sede, orario e team organizzativo, ma con l’aggiunta di Anpi, giovedì 6 febbraio per la conferenza di Irene Guerrini e Marco Pluviano “Repressione del conflitto sociale, spoliazione delle risorse, coazione al lavoro e deportazione politica nel quadro dello sfruttamento della manodopera per l’economia di guerra nazionalsocialista”.

A partire da lunedì 27 gennaio, a cura e sul sito internet dell’Archivio di Stato di Genova, si potrà visitare virtualmente la mostra documentaria “Dalle leggi razziali all’Olocausto. Genova, 1938-1945”: una selezione dei documenti conservati dall’Archivio di Stato di Genova illustra la realtà dell’antisemitismo attraverso vicende personali e situazioni concrete che si verificarono nel territorio genovese dal 1938 al 1945.

Domenica 16 febbraio alle 17.45, presso La Claque – Teatro della Tosse, la Comunità ebraica di Genova organizza il “Concerto per la Memoria” – Dal Medio Oriente al Maghreb: concerto di musiche sefardite con il NefEsh Trio (Daniele Davide Parziani, Manuel Buda, Davide Tedesco).

Le celebrazioni del Giorno della Memoria si concluderanno sabato 1° marzo nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale alle 20.00 con il Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, organizzato da Aned Genova, Ilsrec, Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Gog, Fondazione Palazzo Ducale e Accademia di Belle Arti Statale Ligustica.

Previsti anche alcuni eventi a Milano, L’Aja e Berlino.

Il calendario completo delle iniziative per il Giorno della Memoria è disponibile qui.