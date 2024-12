Apre in calo la Borsa di Milano nell’ultima seduta dell’anno. L’indice Ftse Mib segna un ribasso dello 0,29% a 34.063 punti. Nel listino principale, dopo i primi scambi, pochi i guadagni: Monte Paschi +0,24%, Enel +0,19%, Hera +0,18%. In calo Prysmian (-1,03%), Ferrari (-0,96%) e Interpump Group (-0,93%).

Apertura in calo per le principali Borse europee. Parigi cede lo 0,41% a 7.325 punti, Londra lo 0,38% a 8.118 punti, Francoforte lo 0,46% a 19.892 punti.

Borse contrastate in Asia. Già domani diversi mercati saranno chiusi e quelli aperti chiuderanno la seduta in anticipo. Fa eccezione Tokyo (-0,96%), che sarà aperta per l’intera giornata, ma resterà poi chiusa fino a venerdì 3 gennaio.

Prezzo del petrolio poco mosso: il Wti con consegna a febbraio passa di mano a 70,55 dollari al barile con una flessione dello 0,07% mentre il Brent, sempre con consegna a febbraio, è scambiato a 74,09 dollari al barile con un calo dello 0,11%.

Nei cambi euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,0429 dollari con un aumento dello 0,03% e a 164,6800 yen con una crescita dello 0,05%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve diminuzione a 114 punti base (-0,44%). Il rendimento è a +3,53%.