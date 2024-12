Eurofighter e Netma (Nato Eurofighter and Tornado Management Agency) hanno firmato oggi a Roma un contratto per acquisire fino a 24 velivoli Eurofighter destinati all’Aeronautica Militare italiana. Il programma Eurofighter, gestito dal consorzio Eurofighter GmbH, è partecipato da Leonardo, Bae Systems e Airbus Defence & Space.

L’annuncio giunge durante un periodo particolarmente importante sotto il profilo strategico per il programma Eurofighter, e fa seguito al contratto firmato venerdì 20 dicembre per 25 velivoli per la Forza Aerea spagnola.

I nuovi velivoli Eurofighter Typhoon italiani sostituiranno gli aerei attualmente in servizio e appartenenti alla versione Tranche 1.

Come nel caso del nuovo ordine spagnolo Halcon II della scorsa settimana, i nuovi Eurofighter italiani saranno equipaggiati con avionica avanzata e nuovo armamento (per esempio, Brimstone III e Meteor), nuovi sensori e maggior connettività. Con un ciclo di vita operativo atteso in grado di superare il 2060, le sue capacità tecniche ne permetteranno la piena integrazione nei futuri contesti operativi europei.

